Zaniolo Juve, Paratici mette sul piatto tre contropartite: la Roma resiste (Di sabato 1 agosto 2020) Zaniolo-Juve, Paratici offre tre contropartite: risposta chiara della Roma per il proprio centrocampista. Le ultime notizie L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha accostato ancora una volta il nome di Nicolò Zaniolo alla Juve. Il centrocampista della Roma, infortunatosi all’Olimpico contro i bianconeri, tornerà titolare questa sera proprio contro la squadra di Sarri. Un segno del destino, visto che la Juve è da tempo sulle tracce del calciatore. La Roma non si smuoverebbe però dalla richiesta di 60 milioni di euro, chiedendo soltanto cash. Dal canto loro, i bianconeri vorrebbero inserire tre contropartite: ... Leggi su calcionews24

