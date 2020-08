Xylella fastidiosa, dalla Regione 40 milioni per il reimpianto degli ulivi fastidiosi (Di sabato 1 agosto 2020) La Xylella avanza verso il Barese: scoperto un ulivo infetto a poche centinaia di metri dalle campagne di Monopoli 22 July 2020 Via libera dalla Regione Puglia all'investimento di 40 milioni di euro ... Leggi su baritoday

baritoday : Xylella fastidiosa, dalla Regione 40 milioni per il reimpianto degli ulivi fastidiosi - Annaurso_ : Possibili nuove popolazioni di Xylella fastidiosa specializzate per colonizzare l’olivo - iocolivenews : Possibili nuove popolazioni di Xylella fastidiosa specializzate per colonizzare l’olivo | @scoopit - tusciaweb : Unitus: una nuova metodica per tracciare Xylella fastidiosa Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - E' noto ormai che… - valenitna : RT @DiSBAcnr: Domani 29 luglio alle ore 15.00 si terrà il webinar '#Xylella Fastidiosa, a Global Threat to #Crops Production ,How to protec… -

Ultime Notizie dalla rete : Xylella fastidiosa Università, nuovo metodo per rintracciare la xylella fastidiosa Viterbo News 24 Xylella:Regione Puglia, 40 milioni euro a reimpianti ulivi resistenti

(ANSA) – BARI – Via libera dalla Regione Puglia all’investimento di 40 milioni di euro per sostenere il reimpianto delle varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa. La Giunta ...

Regione Puglia, quaranta milioni di euro per reimpiantare ulivi resistenti alla Xylella

Via libera a 40 milioni di euro per sostenere il reimpianto delle varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha, difatti, attivato l’intervento finalizzato al ...

(ANSA) – BARI – Via libera dalla Regione Puglia all’investimento di 40 milioni di euro per sostenere il reimpianto delle varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa. La Giunta ...Via libera a 40 milioni di euro per sostenere il reimpianto delle varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha, difatti, attivato l’intervento finalizzato al ...