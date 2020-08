Virus, neonato positivo al Covid ricoverato all'ospedale: 'Aveva la febbre' (Di sabato 1 agosto 2020) un neonato positivo al Covid19 è stato ricoverato all'ospedale di . Il piccolo di 14 giorni è stato ricoverato all'ospedale dopo essere stato trovato positivo al Covid: non presenta al momento sintomi ... Leggi su leggo

Virus neonato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Virus neonato