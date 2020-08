Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per la 38ª giornata: spettacolo a Bergamo, intrighi a Genova e Lecce (Di sabato 1 agosto 2020) Pronostici Serie A – Ultimo weekend della Serie A 2019-2020. Quasi tutti i verdetti già definiti, ma ancora tanto spettacolo perlomeno per gli scontri diretti in scena: si affrontano Atalanta e Inter per il secondo posto, Juventus e Roma e Napoli e Lazio. Poi, domenica, occhi puntati su Genoa-Verona e Lecce-Parma per la salvezza. Di seguito i consigli della redazione di CalcioWeb. ATALANTA-INTER GOL – Non può non considerarsi una partita da Gol, difatti anche per l’incertezza del risultato. Facile pensare che l’Atalanta faccia bottino pieno lì dove praticamente non ha mai fallito di recente, ma di fronte c’è comunque un’Inter desiderosa di prendere la seconda piazza. Si prospetta ... Leggi su calcioweb.eu

Eccoci in vista della 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano e tocca ora andare subito a vedere quali saranno i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato alla vigilia de ...

Su Snai il sorpasso dell'Atalanta sull'Inter vale 2,35, In caso di pareggio possono entrambe essere beffate, se la Lazio vincerà a Napoli. La Serie A chiude nel weekend la sua tormentata stagione, con ...

Eccoci in vista della 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano e tocca ora andare subito a vedere quali saranno i pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato alla vigilia de ...