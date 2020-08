Positivo all'alcoltest e patente ritirata, va a casa e si uccide con il fucile (Di sabato 1 agosto 2020) Fermato dai carabineri risulta Positivo all'alcoltest , viene multato e gli viene ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, poi va a casa dove viveva con la fidanzata e nella notte si uccide. Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Positivo all Positivo all'alcoltest e patente ritirata, va a casa e si spara un colpo con il fucile Il Gazzettino Sicilia, trasferiti i migranti positivi da Lampedusa

I 7 migranti positivi al coronavirus, tenuti in isolamento in una stanza dell’hotspot di contrada Imbriacola, stanno lasciando Lampedusa (Agrigento) con un apposito volo aereo. Verranno trasferiti, se ...

Lazio, Borja Mayoral in dirittura d’arrivo. Luis Alberto “media” per David Silva

Borja Mayoral a un passo. La Lazio è vicina al suo secondo colpo dopo Escalante. Accelerazione per il giovane attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid, in prestito al Levante nelle ultime due ...

