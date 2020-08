Pomeriggio di pioggia sul litorale tarantino: si parte da Ginosa Marina Secondo le previsioni (Di sabato 1 agosto 2020) Come da previsioni, la zona occidentale costiera del tarantino è interessata dalla pioggia. Si inizia da Ginosa Marina dove l’acqua, fra l’altro, ha mitigato la temperatura (27 gradi alle due del Pomeriggio) rispetto ai 35, per esempio, di Statte e Taranto. Secondo l’allerta i possibili temporali riguardano anche il Salento, fino a sera. L'articolo Pomeriggio di pioggia sul litorale tarantino: si parte da Ginosa Marina <span class="subtitle">Secondo le previsioni</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Meteo Milano – L’alta pressione africana sta ancora caratterizzando il tempo su gran parte dell’Italia nella giornaat odierna. Dopo un avvio di giornata contraddistinto dai cieli sereni, anche in ques ...Previsioni meteo Crotone, sabato, 1 agosto: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Rasserena in serata, non sono previ ...