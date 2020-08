Napoli-Lazio, i 24 convocati di Gennaro Gattuso: torna Manolas (Di sabato 1 agosto 2020) A poche ore dal match Napoli-Lazio, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020 e in programma allo stadio San Paolo alle ore 20:45, il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Recuperano Manolas e Makismovic, ancora assente invece Llorente. Di seguito l’elenco completo dei 24 calciatori: Portieri: Ospina, Meret, Karnezis Difensori: Di Lorenzo, Mario Rui, Manolas, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj Centrocampisti: Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian, Demme, Lobotka Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano Leggi su sportface

