L'appello del sindaco di Lampedusa a Conte: 'L'Hotspot sta scoppiando' (Di sabato 1 agosto 2020) "L'Hotspot di Lampedusa sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d'accoglienza va svuotato subito, non ... Leggi su globalist

riotta : Importante discorso del presidente @BarackObama ai funerali del leader diritti civili @repjohnlewis Inno all'Americ… - fleinaudi : SENZA PAROLE ! Una notizia che non avremmo voluto dare. Abbiamo pubblicato l’atto, appena ricevuto, per esteso. Leg… - amnestyitalia : Oggi abbiamo consegnato le firme dell’appello #nessunoescluso al Presidente del Consiglio Conte per chiedere che il… - emilianorix : RT @ultimenotizie: 'L’hotspot di #Lampedusa sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo dir… - robertotrotta4 : RT @giobandnere: 'Nell'appello proposto dall' Avvocatura dello Stato contro la Sentenza del Tar Lazio che ordina l'esibizione dei verbali… -

Ultime Notizie dalla rete : appello del Dall'Italia un appello transpartitico in difesa del voto a Hong Kong Formiche.net Caldo, il 65% delle province italiane supera media europea -4-

Roma, 1 ago. (askanews) - Stopglobalwarming.eu, promossa insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presiden ...

Conte espropria il Consiglio regionale della Puglia sulla preferenza di genere. Berlusconi, Meloni e Salvini si appellano a Mattarella

«In Puglia si sta giocando con le istituzioni, piegandole ad interessi di una parte politica. Per responsabilita' del presidente uscente, il consiglio dei ministri si e' preso la responsabilita' di sc ...

Roma, 1 ago. (askanews) - Stopglobalwarming.eu, promossa insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presiden ...«In Puglia si sta giocando con le istituzioni, piegandole ad interessi di una parte politica. Per responsabilita' del presidente uscente, il consiglio dei ministri si e' preso la responsabilita' di sc ...