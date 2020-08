La De Micheli ha perso il treno (Di sabato 1 agosto 2020) Da oggi, sui treni ad alta velocità, doveva cessare il distanziamento sociale. Roberto Speranza l'ha impedito. Si tratta dell'ennesimo pasticcio del governo giallorosso e in particolare del ministro dei trasporti Paola De Micheli. Sentite cos'è successo...L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Dopo aver annunciato la fine lavori per il 10 luglio oggi il ministro De Micheli ci regala una nuova data, il 5 agosto. L'ennesima promessa non mantenuta dell'esecutivo degli annunci senza tempo ...Con l’estate e il quasi fine “lockdown” arrivano gli spettacoli e gli intrattenimenti? Si! E’ proprio così e oggi eccone uno in piena autostrada: lo bigstreetshow organizzato dal PD con a capo il suo ...