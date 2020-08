Juventus, Paratici stuzzica: “Zaniolo è forte, non ci vuole un ds a capirlo…” (Di sabato 1 agosto 2020) Nel prepartita di Juventus-Roma, Fabio Paratici ha parlato delle qualità di Nicolò Zaniolo, talento giallorosso più volte accostato ai bianconeri dai rumor di mercato. L’amministratore delegato della Juventus ha dichiarato: “Zaniolo è un bravo calciatore, non ci vuole un ds a capirlo. Adesso pensiamo alle partite che dobbiamo giocare, pensiamo a festeggiare, ce lo meritiamo. Ci dispiace non ci siano con noi allo stadio tifosi e familiari. Poi abbiamo il Lione, poi vedremo più avanti. Per il mercato c’è tempo. Giocando ogni tre giorni pensare alle trattative è difficile“.L'articolo Juventus, Paratici stuzzica: “Zaniolo è forte, non ci vuole un ds ... Leggi su sportfair

