Juve, tutto su una punta. Pochi soldi ma tante idee: Paratici tenta il colpo (Di sabato 1 agosto 2020) La Juventus è pronta a cambiare strategia sul mercato. Serve una punta centrale e i nomi nel mirino non cambiano. Si continua a parlare ad esempio di Arek Milik del Napoli ma il presidente azzurro è stato chiaro: va via, ma senza sconti, altrimenti resta un anno fuori squadra. La Juve è sulle tracce di Milik e avrebbe un accordo con il polacco anche in vista dell'anno prossimo, per prenderlo a parametro zero, ma i bianconeri sono pronti a trattare con il Napoli: serve però una valida... Leggi su 90min

JuventusFCYouth : Grazie di tutto, Filippo Fusco! - FBiasin : La #Juve ha sbagliato a cambiare #Allegri perché ha rinunciato al suo tecnico ideale. Nonostante tutto #Sarri ha v… - forumJuventus : [CM] Dal gabbione di Allegri allo scudetto di Sarri: ecco come il comandante ha cambiato tatticamente la Juve ??… - DaRealSlimSulis : @TheRiddler1899 Il “piano marshall” per la juve è dovuto a una loro richiesta di risarcimento alla FIGC per calciop… - OMBRASOPRA : RT @JuventusFCYouth: Grazie di tutto, Filippo Fusco! -