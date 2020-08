Juve-Roma 1-3: Kalinic e Perotti ribaltano Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) TORINO - La Roma chiude in bellezza e rompe la maledizione dello Stadium, la Juve cade, di nuovo, dopo Cagliari, nella serata della coppa scudetto. Passata subito in vantaggio con Higuain, la squadra ... Leggi su corrieredellosport

Le parole del mister riprese da Calciomercato24.com: “Complimenti alla Juventus per la conquista del campionato. Ha un grande allenatore, hanno meritato di vincere. Dobbiamo preparare la prossima part ...Oltre a Napoli-Lazio, alle 20.45 ci sono altri tre match per l’ultima giornata di serie A, validi per la gloria o il secondo posto. Atalanta-Inter, Juventus-Roma e Milan-Cagliari tutti big match in qu ...