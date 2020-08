Hamilton fa la voce grossa, quarto Leclerc. Solo decimo Vettel (Di sabato 1 agosto 2020) Il britannico conquista la 91esima pole in carriera. Secondo Bottas. Leclerc quarto, ma sotto investigazione Leggi su media.tio.ch

sportli26181512 : Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Silverstone in Gran Bretagna: Lewis Hamilton fa la voce grossa nel GP d… - TMW_radio : ??La rivelazione di #Hamilton ?????Non è solo un pilota ma anche un cantante Svelato il nome d'arte e la collaboraz… - mirtilliblu : poveri i miei che devono sentire la mia voce stonata cantare per due ore e mezza le canzoni di hamilton -