Formula 1, Kvyat costretto a pagare 5 posizioni sulla griglia di Silverstone: si salva invece Gasly (Di sabato 1 agosto 2020) Comincia male il sabato di Silverstone per l’Alpha Tauri, costretta a sostituire la scatole del cambio sia sulla monoposto di Daniil Kvyat che su quella di Pierre Gasly. Charles Coates/Getty ImagesA farne le spese però sarà solo il russo, che dovrà pagare cinque posizioni sulla griglia di partenza del GP di Silverstone per averlo cambiato prima della sesta gara in calendario. Nessuna sanzione invece per il collega francese, dal momento che ha interrotto la sequenza di gare con il ritiro in Ungheria e dunque non subirà provvedimenti da parte dei Commissari.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Daniil Kvyat sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota dell’Alpha Tauri ha sostituito il cambio s ...

Silverstone - Libera 1

Per farsi tornare il sorriso, nel primo turno libero del GP di Gran Bretagna, in Red Bull hanno montato le gomme soft a Max Verstappen e lui non ha mancato di accontentarli siglando il tempo di 1'27"4 ...

