Firenze: morta la principessa Giorgiana Corsini. Malore in mare all’Argentario (Di sabato 1 agosto 2020) La principessa Giorgiana Corsini è stata colta da un malor mentre nuotava in mare, all'Argentario, ed è morta. Forse colpita da infarto. Sposata con il principe Filippo Corsini, da cui ha avuto quattro figli: Duccio, Elena Sabina, Nencia ed Elisabetta Fiona. Era molto conosciuta anche come animatrice della culturale ed artistica fiorentina. Il cordoglio del sindaco Nardella Leggi su firenzepost

