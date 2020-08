Donna si dà fuoco e muore davanti ai passanti che si limitano a filmare la scena con il telefonino (Di sabato 1 agosto 2020) E’ una vicenda drammatica quella che giunge da Crema, cittadina da 30.000 abitanti in lombardia. Una Donna si è tolta la vita vicino a un ristorante della cittadina, cospargendosi di liquido incendiario e dandosi fuoco davanti ai passanti. La vicenda è avvenuta intorno alle 13 e per la Donna non c’è stato nulla da fare … L'articolo Donna si dà fuoco e muore davanti ai passanti che si limitano a filmare la scena con il telefonino NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

