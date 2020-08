Dieta Sirt, il creatore svela il trucco per accellerare il metabolismo (Di sabato 1 agosto 2020) Avere un buon metabolismo significa bruciare più in fretta i grassi e allo stesso tempo dare maggiori benefici al nostro corpo. Il metabolismo è l’insieme di tutti quei processi biochimici che si svolgono all’interno del nostro organismo allo scopo di estrarre l’energia racchiusa negli alimenti. Un forte sostenitore del metabolismo è Aidan Goggins un famoso farmacista, che ha creato la Dieta Sirt, egli sostiene che l’errore principale che si commette è quello di tenere conto delle calorie anzichè concentrarsi sulla qualità del cibo. La Dieta Sirt è stata utilizzata da molte star in particolare dalla cantante Adele che ha perso 30 chili divenuta quasi irriconoscibile. Dieta ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Dieta Sirt Sirt, la dieta che fa perdere peso e migliora la salute NapoliToday