Cristiano Ronaldo non convocato | Immobile vince la Scarpa d’Oro

Nonostante lo scudetto mancato, la stagione di Ciro Immobile rimarrà indimenticabile. Grazie alla mancata convocazione di Cristiano Ronaldo contro la Roma l'attaccante italiano infatti ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/2020. Un rendimento clamoroso quello dell'ex Dortmund che ha messo insieme la bellezza di 35 gol con ancora una partita da disputare.CIRO Immobile Scarpa D'OROcaption id="attachment 997721" align="alignnone" width="300" Immobile (Getty Images)/captionGrande traguardo per l'azzurro che riporta il titolo in Italia dopo 13 anni. L'ultimo italiano a vincerlo era stato Francesco Totti nel 2007. L'attaccante napoletano però ha ancora un obiettivo e cioè quello vincere la classifica marcatori.

