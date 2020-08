Crisanti al TPIFest!: “Giusto prorogare lo stato d’emergenza” (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, Andrea Crisanti al TPI Fest! 2020 “Giusto prorogare lo stato d’emergenza. Lo prorogherei fino a quando non ho la sensazione che il Paese non è in grado di rispondere con efficacia al pericolo. Abbiamo decretato stato d’emergenza sulla base di dati epidemiologici, ora siamo in una situazione di 270mila casi nel mondo e centinaia ancora in Italia. Dal punto di vista logico esistono gli stessi presupposti di quando lo abbiamo dichiarato la prima volta. Il problema amministrativo che alcuni sollevano sui Dpcm deve essere risolto politicamente”. Così Andrea Crisanti (Professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova) al TPI Fest! nel corso del dibattito sull’epidemia di Coronavirus in Italia tra scienza e propaganda: ... Leggi su tpi

