Ciro Immobile vince la Scarpa d’oro 2020

Con 35 goal realizzati e 70 punti totali, Ciro Immobile si aggiudica la Scarpa d'oro 2020. L'ufficialità è arrivata poco fa quando si è appresa la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per la partita di questa sera con la Roma. Il fuoriclasse portoghese era, infatti, l'unico avversario in grado di insidiare l'attaccante laziale. Immobile, terzo italiano ad aggiudicarsi il prestigioso premio dopo Francesco Totti nel 2007 e Luca Toni nel 2006, ha ancora un obiettivo: qualora dovesse segnare due goal nel match di questa sera a Napoli, salirebbe a quota 37 in Serie A superando Gonzalo Higuain come miglior marcatore stagionale della storia del nostro campionato.

