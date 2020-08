Case all’asta, il drammatico record del Veneto messo in ginocchio dalla crisi (Di sabato 1 agosto 2020) Vi avevamo raccontato tante volte, in passato, del dramma delle aste giudiziarie, un meccanismo perverso favorito dalle riforme del governo Renzi mirate ad accelerarne l’iter. Una morsa stretta attorno alle famiglie italiane che, una volta in difficoltà, si trovano ad assistere impotenti, umiliate mentre le loro Case vengono battute a cifre inferiori alla metà del valore. Non riuscendo, in questo modo, nemmeno a recuperare i soldi necessari a pagare i debiti che hanno innescato questo diabolico ordigno. Un dramma purtroppo più che mai attuale nell’Italia del 2020. A lanciare l’ennesimo allarme in merito è stato il Centro Studi Sogeea, secondo il quale il Veneto è risultata la Regione con più edifici residenziali pignorati nel corso degli ultimi mesi, un vero e proprio boom che ha interessato ... Leggi su ilparagone

