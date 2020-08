Carabiniere pestato dal branco a Castellammare: arrestate 4 persone, anche un minore (Di sabato 1 agosto 2020) Il militare ha cercato di separare alcuni ragazzi che stavano litigando: è stato pestato selvaggiamente. Arrestato anche un uomo che ha rubato il borsello al militare ferito Leggi su repubblica

