Atalanta, Marino: “Ilicic? Probabilmente non tornerà per il finale di stagione, ma lo aspettiamo” (Di sabato 1 agosto 2020) “Giocare la Champions in questo stadio è il grande sogno della famiglia Percassi, è il nostro obiettivo“. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino nel pre partita del match contro l’Inter. Il dirigente orobico ha mandato anche un messaggio di incoraggiamento a Josip Ilicic, al momento indisponibile per motivi personali: “Ilicic speravamo di recuperarlo per fine stagione – spiega Marino ai microfoni di Dazn – Probabilmente non sarà così. Ma la squadra lo aspetta a braccia aperte e la società lo ama. E’ un vero bergamasco e lo rivogliamo presto con noi“. Leggi su sportface

CalcioNews24 : Atalanta, Marino: «L’obiettivo è crescere, c’è grande volontà da parte di tutti» - junews24com : Marino: «Scudetto? Siamo una provinciale che sta facendo cose importanti» - infoitsport : Atalanta, Pioli vicino al posto di Gasperini 4 anni fa? Il dg Marino: 'Se c'ero, dormivo' - juve_magazine : ON AIR - Marino: 'La Juve ha sottovalutato l'Udinese che recentemente aveva messo in difficoltà Napoli e Atalanta' - infoitsport : Atalanta, Marino: 'Ancorati alla nostra dimensione di provinciale, ma vogliamo crescere' -