Anna Falchi si confessa a cuore aperto: “La notte non riesco a dormire” (Di sabato 1 agosto 2020) Anna Falchi, durante un’intervista, ha rilasciato una confessione inaspettata. A quanto pare la donna non riesce a dormire la notte, ma perché? Anna Falchi (fonte foto: Instagram, @AnnaFalchi22)La showgirl, dopo anni di assenza, è tornata su Rai 1. L’ultima sua presenza in Rai risale al 2009, da lì la Falchi si è dedicata ad altri programmi soprattutto in televisioni locali. Ora si dice felice di aver avuto questa nuova possibilità che sicuramente non vuole sprecare per nulla al mondo. Il programma che conduce insieme al collega Beppe Convertini si chiama C’è tempo per ed è rivolto alla fascia della terza età. Proprio per questo motivo, essendo tornata agli onori ... Leggi su chenews

davided81 : Io aveva capito che la domanda era 'Chi è Poppea' e stavo rispondendo Anna Falchi #reazioneacatena - infoitcultura : Beppe Convertini: «Con Anna Falchi c'è feeling. È una leonessa» Intervista - infoitcultura : C’è tempo per… Anna Falchi, confessione inaspettata: “Ho combinato danni” - infoitcultura : Anna Falchi bella al tramonto: in costume bianco dedica la FOTO ai follower - infoitcultura : Anna Falchi svela un retroscena su C’è tempo per… “La notte non dormo” -