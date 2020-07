Whirlpool, Cinque stelle incapaci. I sindacati: “Intervenga Conte” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ad un anno dall’accordo siglato al ministero dello Sviluppo Economico – dall’allora ministro del Lavoro, Luigi Di Maio – per mantenere il sito di Napoli aperto, la Whirlpool conferma la chiusura dello stabilimento. Dopo tanta propaganda ed il cambio al Governo la patata bollente è passata così in mano ad un altro pentastellato, l’attuale ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli. Ma anche il lavoro di quest’ultimo è risultato poco efficace, tanto da non far tornare sui propri passi l’azienda statunitense. “Cinque stelle incapaci” il grido degli operai delusi dal Movimento che ha fatto il pieno di voti tra i lavoratori, abbandonati e pentiti di quel consenso. Mentre i sindacati ora ... Leggi su anteprima24

