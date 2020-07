Uefa, Duka: "ADL ha ragione a non voler giocare a Barcellona, ma la decisione è stata presa" (Di venerdì 31 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, membro board Uefa e Presidente Federcalcio Albanese: “Barcellona-Napoli? De Laurentiis ha ragione a non voler giocare lì perché ha sentito dai media della sit ... Leggi su tuttonapoli

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Duka: 'Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Duka: 'Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Duka: 'Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo' - apetrazzuolo : UEFA - Duka: 'Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo' - napolimagazine : UEFA - Duka: 'Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo' -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa Duka UEFA - Duka: "Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo" Napoli Magazine UEFA - Duka: "Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou, situazione sotto controllo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, membro board UEFA e Presidente Federcalcio Albanese: “Barcellona-Napoli? De Laurentiis ha ragione a non voler gio ...

ALBANIA - Duka: "Hysaj a Napoli si trova benissimo, soprattutto con Gattuso, con lui è possibile un rinnovo del contratto"

Armand Duka, presidente Federcalcio Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono contento per Hysaj per il gol di domenica contro il Sassuolo, ha segnato anche con noi d ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, membro board UEFA e Presidente Federcalcio Albanese: “Barcellona-Napoli? De Laurentiis ha ragione a non voler gio ...Armand Duka, presidente Federcalcio Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono contento per Hysaj per il gol di domenica contro il Sassuolo, ha segnato anche con noi d ...