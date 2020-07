Twitch sfruttato dall'esercito USA per il reclutamento? La proposta di Alexandria Ocasio-Cortez è stata respinta (Di venerdì 31 luglio 2020) A seguito delle recenti controversie relative agli sforzi delle forze armate statunitensi di reclutare adolescenti tramite Twitch, la rappresentante democratica Alexandria Ocasio-Cortez questa settimana ha proposto un emendamento che avrebbe vietato alle forze armate ulteriori tentativi a riguardo. Questa sera, la proposta è stata votata ed è stata respinta.Nel presentare l'emendamento, Ocasio-Cortez ha tenuto un discorso in cui ha delineato il modo in cui Twitch è pieno di bambini di età compresa tra 12 e 13 anni, e che il servizio militare è una preoccupazione fin troppo seria per essere "proposto in ... Leggi su eurogamer

