‘Temptation Island 7’, Lorenzo Amoruso è certo: “Manila Nazzaro è il mio punto di arrivo, ma anche di partenza!” E fa un’inaspettata confessione su Anna Boschetti e Andrea Battistelli (Di venerdì 31 luglio 2020) Lorenzo Amoruso, ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro, all’interno del villaggio di Temptation Island ha conquistato tutti, diventando sin da subito un punto di riferimento per i suoi compagni di avventura. anche all’esterno del villaggio, però, Lorenzo ha subito conquistato il pubblico a casa grazie all’amore che ha dimostrato di provare per la sua fidanzata e al rispetto che non è mai venuto meno. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Amoruso si è dichiarato sorpreso dell’affetto e degli apprezzamenti che ha ricevuto grazie al suo percorso nel villaggio delle tentazioni. Nel corso delle puntate è emerso tutto il suo carisma e le sue doti dal leader, frutto di anni passati in ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - blogtivvu : “Il falò di Ciavy e Valeria è stato difficile”, Filippo Bisciglia parla di Temptation Island e svela la sua scena c… - kindvnhes : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - tuttouomini : Chi è Anna di Temptation Island fidanzata di Andrea e le minacce di querela - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island The Good Fight ottiene il rinnovo per una quinta stagione Teleblog