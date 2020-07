Strage Bologna, Bolognesi: "Processo mandanti sarà complicato" (Di venerdì 31 luglio 2020) Bologna, 31 ago. (Adnkronos) - di Annalisa Dall'Oca Quarant'anni dalla Strage di Bologna. Non è solo il tempo a lasciare il segno questo 2 agosto che puntuale riunisce in piazza una città che ancora ricorda, e mai dimenticherà, l'esplosione che nel 1980 devastò la stazione ferroviaria del Capoluogo emiliano-romagnolo, uccidendo 85 persone e ferendone 200. “Ci sono sviluppi dovuti, almeno in parte, al lavoro costante dell'Associazione familiari delle vittime, sviluppi che stanno portando a risultati veramente eccezionali”. A raccontarlo all'AdnKronos è Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione, che nell'attentato perse la suocera Enza ed ebbe feriti altri familiari, fra i quali, gravemente, il figlio Marco. “Questi sviluppi – spiega - porteranno probabilmente ... Leggi su iltempo

