“Sono grassa, lo so”. Sonia Bruganelli si mostra in vacanza e apriti cielo! Dopo le immagini, la bufera (Di venerdì 31 luglio 2020) Sonia Bruganelli, gli hater non vanno ancora in vacanza. Di certo la stagione estiva favorisce il pettegolezzo e tra i volti noti quello dell’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis è forse quello più chiacchierato. Tra cene extra-lusso e foto in costume, Sonia Bruganelli non viene mai persa di vista dagli hater più agguerriti di sempre. Un altro polverone si alza intorno al suo nome. Sonia Bruganelli si mostra in video, ma i presupposti non sembravano essere quelli di attrarre su di sé l’attenzione nel modo che si è poi rivelato. Il video è nato come una sorta di ‘promo’ atta a lanciare il prossimo appuntamento si Sdl Tv, Il format è quello de “I libri di ... Leggi su caffeinamagazine

