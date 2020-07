"Solo il tempo darà delle risposte". Zitti tutti, parla Vettel: una cannonata contro Leclerc? (Di venerdì 31 luglio 2020) Ora parla Sebastian Vettel, il pilota arrivato al suo ultimo anno in Ferrari. Da numero due, di fatto dietro a Charles Leclerc, anche se formalmente partono alla pari. Dice la sua in una lunga intervista a Repubblica, in cui parlando dei lunghi anni a Maranello afferma: "Non sono ferito, non vivo di rimpianti. È stata una storia un po' felice e un po' infelice. Proverò cose nuove: potrei anche rimettermi a studiare". Quando gli chiedono se è ancora ferito per la decisione della Ferrari, replica: "Per quanto mi riguarda le cose sono piuttosto chiare, non sono ferito, credo che sia importante guardare avanti e penso che come professionista ho accattato la scelta. Sono semplicemente rimasto sorpreso perché mi aspettavo qualcosa di diverso dal momento che la comunicazione stava andando in una ... Leggi su liberoquotidiano

francescocosta : Giusto per non perder tempo: Trump non può rinviare le elezioni americane. Per rinviare le elezioni serve un voto d… - EleonoraEvi : #scandalocamici: prima #Fontana non ne sapeva nulla, poi ha detto che erano solo donazioni, poi che il bonifico (da… - fattoquotidiano : La sensazione degli uomini che seguono il dossier è unanime: i Benetton, attraverso Atlantia, “stanno solo perdendo… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ItaliaViva: .@LauraGaravini:'Nessun Governo dal Dopoguerra ad oggi ha potuto usufruire di cosi' tanti mezzi economici in cosi' breve te… - VizTheWiz2 : @Luca_Gualtieri1 @Ilconservator solo 1 distinguo il peso dell'Italia come consumatore importatore beni e servizi eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo tempo Ferrari, Sebastian Vettel: "Solo il tempo darà delle risposte", una cannonata contro Leclerc? Liberoquotidiano.it Strage Bologna, Bolognesi: "Processo mandanti sarà complicato"

Quarant'anni dalla strage di Bologna. Non è solo il tempo a lasciare il segno questo 2 agosto che puntuale riunisce in piazza una città che ancora ricorda, e mai dimenticherà, l'esplosione che nel 198 ...

La scritta? E’ solo questione di rispetto

mi chiamo Angelo Maggioni e sono stato un blogger che ha per un periodo di tempo combattuto la micro criminalità di ... dove questi valori dovrebbero essere insegnati e non ci sono solo quelli di ...

Quarant'anni dalla strage di Bologna. Non è solo il tempo a lasciare il segno questo 2 agosto che puntuale riunisce in piazza una città che ancora ricorda, e mai dimenticherà, l'esplosione che nel 198 ...mi chiamo Angelo Maggioni e sono stato un blogger che ha per un periodo di tempo combattuto la micro criminalità di ... dove questi valori dovrebbero essere insegnati e non ci sono solo quelli di ...