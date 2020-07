Si sveglia e trova un coccodrillo di un metro sotto il suo letto. I vigili del fuoco catturano l’animale (Di venerdì 31 luglio 2020) Un uomo ha avuto il risveglio più spaventoso di tutti i tempi, e solo per caso può raccontarlo. L’individuo, infatti, si è accorto di aver dormito su un coccodrillo potenzialmente pericolosissimo, che si era posizionato proprio sotto il suo letto. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire due giorni fa nel dormitorio dell’uomo, … L'articolo Si sveglia e trova un coccodrillo di un metro sotto il suo letto. I vigili del fuoco catturano l’animale NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

zazoomblog : Si sveglia e trova un coccodrillo di un metro sotto il suo letto. I vigili del fuoco catturano l’animale -… - lupo2214 : RT @DonaIasio: TRILLY piccola taglia Dolcissima 6 mesi circa 6 kg intelligente e affettuosa, molto sveglia si trova in Puglia ma x buona a… - Da421954 : RT @DonaIasio: TRILLY piccola taglia Dolcissima 6 mesi circa 6 kg intelligente e affettuosa, molto sveglia si trova in Puglia ma x buona a… - ElcrabNamu : Io con tipo quattro ore di sonno e il meme bellissimo di ac: what ??if ? we ?? kisse- Sam che vorrebbe godersi la vac… - sono_selvatica : @DrSlump76 Ecco, una si sveglia, trova un video con le tazze belle e lo posta tutta contenta. Poi arriva un cinico… -

Ultime Notizie dalla rete : sveglia trova Pesaro, si sveglia e trova i ladri in camera: 20enne tenuto in ostaggio dai rapinatori Centropagina Ti svegli stanca? Ecco le cause, motivi e possibili rimedi per recuperare le energie

Mattina presto: gli uccellini cantano, l’odore di caffè si sparge per tutta casa e la giornata inizia. Tutti sono energetici e positivi ma tu no. Scopriamo insieme perché e come possiamo recuperare le ...

L’oroscopo di oggi 31 luglio: bocca cucita per Capricorno e Bilancia

Nell'oroscopo di oggi venerdì 31 luglio troviamo la Luna nel segno del Sagittario per tutta la mattinata per poi passare appena dopo pranzo in Capricorno. Ma come? Proprio adesso che abbiamo finalment ...

Mattina presto: gli uccellini cantano, l’odore di caffè si sparge per tutta casa e la giornata inizia. Tutti sono energetici e positivi ma tu no. Scopriamo insieme perché e come possiamo recuperare le ...Nell'oroscopo di oggi venerdì 31 luglio troviamo la Luna nel segno del Sagittario per tutta la mattinata per poi passare appena dopo pranzo in Capricorno. Ma come? Proprio adesso che abbiamo finalment ...