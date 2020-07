Shroud rompe il silenzio e pubblica uno strano teaser. Ingresso in Valorant o ritorno con Twitch? (Di venerdì 31 luglio 2020) La star dello streaming Michael “Shroud” Grzesiek ha finalmente rotto il suo silenzio social, pubblicando un tweet piuttosto criptico riguardante Valorant. Il teaser GIF di sei secondi, pubblicato il 30 luglio ⁠— 38 giorni dopo l’ultimo tweet di Grzesiek ⁠— mostra il grafico animato di una pistola. Il grilletto dell’arma d’acciaio viene premuto, prima che venga esploso un proiettile a sinistra dello schermo. La parte più interessante del teaser avviene in soli due secondi. Sulla canna della pistola si possono vedere brevissimi filmati di gameplay di Valorant, tra cui una chiara immagine di Omen, uno degli agenti del titolo esports. pic.twitter.com/qSjmpYlDXI — Michael Grzesiek ... Leggi su esports247

