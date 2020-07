Poliziotto in viaggio con moglie, figlio e 7 kg di cocaina: in manette (Di venerdì 31 luglio 2020) Poliziotto arrestato in Calabria: in viaggio con moglie e figlio, trasportava 7.5 kg di cocaina, stava andando in vacanza. In viaggio con la moglie, il figlio minorenne e un altro ‘ospite’ scomodissimo: la droga. Se non fosse stato per l’intuizione dei carabinieri – e il nervosismo del Poliziotto – la cocaina sarebbe arrivata a destinazione, tra lettini e ombrelloni. Oggi ci si chiede quante altre volte sarà successo. Un’altra brutta vicenda che va ancora una volta a colpire nel cuore le forze dell’ordine e fa vacillare la fiducia di chi dovrebbe sentirsi protetto da loro. Si parlerà di mele marce, è vero, ma sono sempre di più e ... Leggi su chenews

fanpage : In viaggio con moglie e figlio, trasporta 7 kg di cocaina: arrestato poliziotto - rubio_chef : “7 confezioni plastificate da circa 1 kg ciascuna, che contenevano complessivamente 7,5 kg di sostanza stupefacente… - ttffiocca : RT @fanpage: In viaggio con moglie e figlio, trasporta 7 kg di cocaina: arrestato poliziotto - AlonzoPeppino : RT @ElioLannutti: Poliziotto arrestato in Calabria: in viaggio con moglie e figlio, trasporta 7.5 kg di cocaina - Massimiliana21 : RT @fanpage: In viaggio con moglie e figlio, trasporta 7 kg di cocaina: arrestato poliziotto -