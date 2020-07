Perché il Recovery Fund è come il Mes. La fregatura tra tasse e zero solidarietà (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Recovery Fund è la brutta copia del Mes. Lo diciamo da tempo, ora lo scopriamo nel dettaglio. Della solidarietà, diciamolo subito, nemmeno l’ombra. A guardare a cosa andiamo incontro non si capisce cosa abbiano da festeggiare Conte e i suoi. Per loro è un modo per mantenere la poltrona e consolidare la posizione agli occhi del Sistema, per noi, per i cittadini, sarà invece l’inizio della fine. Del resto la clamorosa rivelazione l’ha annunciata con grande imbarazzo lo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla commissione Bilancio della Camera: “I prestiti concessi dalla Ue attraverso il Rrf e il Sure (utile a sostenere la cassa integrazione) saranno privilegiati rispetto alla rimanente parte del debito pubblico”. Proprio come il Mes, per capirci. La pendemia ... Leggi su ilparagone

