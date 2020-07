Pedinamenti e minacce alla moglie che lo ha lasciato, 57enne in carcere nel Casertano (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha mai accettato la decisione della moglie di separarsi, trasformandosi in breve tempo in stalker. Protagonista un 57enne di Capriati al Volturno, arrestato dai carabinieri e condotto in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Determinanti le numerose denunce presentate nell’ultimo mese dalla vittima, che intanto aveva un nuovo compagno; anche quest’ultimo è stato perseguitato dal 57enne, che non riscuva a darsi pace della separazione. Dalle indagini realizzate dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che l’uomo, negli ultimi due anni, ha trasformato la vita della ex moglie in un inferno, pedinandola e presentadosi spesso sotto casa, ... Leggi su anteprima24

