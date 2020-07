Non solo Open Arms. Il Capitano alla deriva pure nei sondaggi. La Lega sprofonda al 22,7% tallonata dal Pd a meno di un punto. A crescere di più i 5 Stelle (Di venerdì 31 luglio 2020) Non solo il processo che lo attende per la gestione del caso Open Arms (leggi pezzo a pagina 3). I dolori di Matteo Salvini non finiscono qui. L’altra brutta notizia della giornata, dopo il via libera del Senato all’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per sequestro di persona, arriva dai sondaggi. Si riduce, infatti, a meno di un punto percentuale il distacco tra Lega e Pd, stando alla rilevazione settimanale dell’Istituto Ixè per Carta Bianca, di Raitre. Il Carroccio arretra dell’un per cento e scende al 22,7 tallonato dal Pd di Nicola Zingaretti che sale al 21,9 per cento. Ennesimo campanello d’allarme di una costante emorragia di consensi per il partito del Capitano. ... Leggi su lanotiziagiornale

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ @matteosalvinimi a processo. #Renzi garantista solo per se stesso, per i fatti e gli ami… - borghi_claudio : Alla fine enorme imprudenza (??) del M5S che nelle commissioni economiche lascia il solo Pesco alla Bilancio Senato… - francescocosta : Giusto per non perder tempo: Trump non può rinviare le elezioni americane. Per rinviare le elezioni serve un voto d… - sarahcrovato : Ci possediamo solo il tempo che passiamo assieme E a tutti e due così sta bene La nostra storia che non finisce mai di finire… - Templare_70 : @DaniloToninelli ma riesci ancora a guardarti allo specchio? Cialtroni pentastallatici! -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Covid-19: polio, Aids e tubercolosi Il Bo Live - Università di Padova Kojima ha previsto il futuro nei suoi giochi? La risposta dell’autore

Hideo Kojima è sempre stato un game director molto particolare: basti pensare all’enorme mole di elementi metareferenziali nei suoi giochi, spesso in grado di “comunicare” con l’utente fuori dallo sch ...

Coronavirus, in Sicilia indice di contagio alle stelle: Rt a 1.55, in Italia peggio solo il Veneto

Anche l'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, ha certificato che la situazione in Sicilia per quanto riguarda il coronavirus sta evolvendo non certo in maniera positiva. L'Isola, ...

Hideo Kojima è sempre stato un game director molto particolare: basti pensare all’enorme mole di elementi metareferenziali nei suoi giochi, spesso in grado di “comunicare” con l’utente fuori dallo sch ...Anche l'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, ha certificato che la situazione in Sicilia per quanto riguarda il coronavirus sta evolvendo non certo in maniera positiva. L'Isola, ...