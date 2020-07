Isabelle Huppert: “sono felice di ritrovare di nuovo Michele Placido dopo Storie di donne del 1981" (Di venerdì 31 luglio 2020) Isabelle Huppert al Filming Italy rivela dettagli su L'ombra di Caravaggio di Michele Placido in cui reciterà con Riccardo Scamarcio. In un mondo cinematografico che ancora lotta per rappresentare le donne in personaggi che non siano unidimensionali e stereotipati, Isabelle Huppert, attrice francese tra le più internazionali che il cinema d'oltralpe abbia mai avuto, ha interpretato donne che hanno cinematograficamente contribuito a fare la differenza. Basti ricordare recenti e straordinari film come Le Cose che verranno di Mia Hansen-Løve e il rivoluzionario Elle di Paul Verhoeven. Al Filming Italy Sardegna Festival riceve il Filming Italy Power Award ad indicare le donne di potere e anticipa la sua gioia per la ... Leggi su movieplayer

Isabelle Huppert, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Carol Alt, sono solo alcuni dei volti noti del grande schermo che hanno potuto apprezzare le bollicine del Brut Grande Réserve della Maison fra un ...

Filming Italy Sardegna Festival, simbolo dell'Italia che riparte dopo il Covid

Si può fare, e può essere da esempio per l’Italia che vuole ripartire. Il primo grande evento internazionale post Covid-19 in Italia è stato come un sogno per tutti il coloro i quali si sono ritrovati ...

