GF Vip, Rita Dalla Chiesa opinionista di Signorini: lei fa chiarezza (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tempo sembra correre, in questa calda estate, e la nuova edizione del Grande Fratello Vip si avvicina inesorabilmente. Ma non ci sono ancora certezze sul cast, e questo suscita la curiosità dei telespettatori. Ora spunta il nome di Rita Dalla Chiesa, che si propone come opinionista: Alfonso Signorini la terrà in considerazione? Dopo essere stata per lunghissimo tempo il volto di punta di Forum, Rita Dalla Chiesa si è dedicata molto meno alla conduzione, preferendo ruoli più “leggeri”. E da qualche anni è una delle opinioniste più apprezzate di ItaliaSì! e della sua versione quotidiana, andata in onda nel mese di giugno per sostituire Eleonora Daniele durante la sua maternità. In una ... Leggi su dilei

