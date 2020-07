FCA contiene l’impatto Covid: perdita netta di 1 miliardo (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Fiat Chrysler “contiene l’impatto del Covid-19” e chiude il secondo trimestre del 2020 con una perdita netta di 1,048 miliardi dovuta alla crisi del coronavirus, dato che porta a una perdita per azione diluita di 0,66 euro. Lo comunica Fca in una nota diffusa dopo l’approvazione dei risultati finanziari, specificando che il Gruppo ha retto i danni della crisi “con una perdita netta e perdita netta adjusted entrambe a 1,0 miliardi di euro e EBIT adjusted negativo per 0,9 miliardi di euro.” In dettaglio, le consegne globali complessive sono state pari a 424.000 unita`, in calo del 63% per la sospensione della produzione e la caduta della domanda conseguenti alla pandemia ... Leggi su quifinanza

