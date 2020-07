Epic Games Store sta per aggiungere il supporto alle mod (Di venerdì 31 luglio 2020) Epic Games Store ha recentemente iniziato a testare la funzionalità degli achievement aggiungendo la richiesta feature in una forma iniziale ad Ark: Survival Evolved. Ora, lo Storefront ha introdotto un'altra importante funzione, ovvero il supporto mod per MechWarrior 5: Mercenaries.Proprio come gli achievement, questa è un'implementazione iniziale di una funzionalità che alla fine si farà strada verso più giochi. È stato introdotto un aggiornamento per supportare la feature appena aggiunta e ci sono già numerose mod disponibili per il download."Siamo estremamente entusiasti di annunciare che MechWarrior 5: Mercenaries è il primo gioco a partecipare al lancio beta delle mod di Epic Games Store", ... Leggi su eurogamer

