Conte: «Contro l’Atalanta ci sarà da soffrire, ma l’obiettivo è quello di far soffrire loro» (Di venerdì 31 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida Contro l’Atalanta: queste le parole del tecnico Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida Contro l’Atalanta. Le parole del tecnico nerazzurro riportate da Fcinternews. STAGIONE – «È stata sicuramente un’annata molto impegnativa, sotto tanti punti di vista. Questa esperienza ha portato tanta fatica. Si è trattato di una situazione nuova, ci sono comunque degli aspetti positivi dei quali si potrà far tesoro in futuro». ATALANTA – «Mi auguro che sarà una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza calcoli. L’Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in ... Leggi su calcionews24

