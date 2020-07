Calcagno (AIC): «Playoff in Serie A? Per il momento no» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il commento ai grandi temi d’attualità del calcio da parte del presidente dell’AssoCalciatori Umberto Calcagno L’attuale presidente dell’AIC e consigliere della FIGC Umberto Calcagno ha parlato a Radio Sportiva, affrontando numerosi temi. Serie A – «Le esigenze sono tante, ci sono tanti problemi che dovranno essere incastrati. C’è l’esigenza di riposarsi dopo aver giocato ogni 3 giorni, ma senza comprimere troppo il calendario perché il 21 maggio i calciatori saranno chiamati per essere a disposizione per gli Europei». SOSTA NATALIZIA – «Ad oggi le parole di Dal Pino fanno capire che è un’esigenza delle squadre, dei calciatori e degli staff. Non è una pausa vacanza ma la necessità di staccare ... Leggi su calcionews24

junews24com : Calcagno (AIC): «Playoff in Serie A? Soluzione estrema, per il momento è no» - - TUTTOJUVE_COM : Calcagno (AIC): 'Per terminare la stagione i calciatori si sono sacrificati molto. Play-off? Soluzione estrema non… - grazioli_gianni : RT @assocalciatori: @umbertocalcagno: “No alle liste a 22. Vi spiego perché' ?? - umbertocalcagno : RT @assocalciatori: @umbertocalcagno: “No alle liste a 22. Vi spiego perché' ?? - TernanaNews : Calcagno dell'AIC: 'No alle liste, al momento ci sarebbero 200 giocatori in esubero' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcagno AIC Calcagno (AIC): «Playoff in Serie A? Soluzione estrema, per il momento è no» Juventus News 24 Calcagno (AIC): «Playoff in Serie A? Per il momento no»

L’attuale presidente dell’AIC e consigliere della FIGC Umberto Calcagno ha parlato a Radio Sportiva, affrontando numerosi temi. SERIE A – «Le esigenze sono tante, ci sono tanti problemi che dovranno e ...

Calcagno (AIC): "Per terminare la stagione i calciatori si sono sacrificati molto. Play-off? Soluzione estrema non presa in considerazione".

"Le esigenze sono tante, ci sono tanti problemi che dovranno essere incastrati. C'è l'esigenza di riposarsi dopo aver giocato ogni 3 giorni, ma senza comprimere troppo il calendario perché il 21 maggi ...

L’attuale presidente dell’AIC e consigliere della FIGC Umberto Calcagno ha parlato a Radio Sportiva, affrontando numerosi temi. SERIE A – «Le esigenze sono tante, ci sono tanti problemi che dovranno e ..."Le esigenze sono tante, ci sono tanti problemi che dovranno essere incastrati. C'è l'esigenza di riposarsi dopo aver giocato ogni 3 giorni, ma senza comprimere troppo il calendario perché il 21 maggi ...