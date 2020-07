Cagliari, Giulini si appella a… Nainggolan: “Se resta? Serve la sua volontà ma è tutto in mano all’Inter” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tommaso Giulini "passa la palla" a Nainggolan e all'Inter. Il presidente del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Sky, ha fatto il punto sulla situazione dei sardi in merito al futuro del Ninja e non solo.Giulini: "Futuro Nainggolan dipende da lui. Su Zenga..."caption id="attachment 962743" align="alignnone" width="464" Radja Nainggolan Cagliari (getty images)/caption"Ci vorrebbe la volontà del calciatore di rimanere a Cagliari innanzitutto". Così Giulini sul futuro di Nainggolan tra Cagliari e Inter. "Poi tutto è in mano all’Inter. Il Ninja tornerà ad Appiano e se Conte lo vorrà tenere rimarrà lì ... Leggi su itasportpress

