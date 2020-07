BootHole, la vulnerabilità che mette a rischio miliardi di dispositivi Windows e Linux (Di venerdì 31 luglio 2020) Eclypsium, società specializzata in soluzioni di sicurezza aziendali, ha rivelato una nuova e assai grave vulnerabilità, chiamata BootHole, che consente agli aggressori di ottenere il controllo quasi totale dei sistemi operativi sia Windows che Linux. Secondo i dati sarebbero miliardi i dispositivi siano vulnerabili, dai notebook ai computer desktop, fino ad altri tipi di dispositivi, come attrezzature specializzate per i settori industriali e sanitari. L’attacco espone una vulnerabilità nel framework UEFI Secure Boot che normalmente impedisce l’accesso non autorizzato al sistema durante l’avvio. Compromettendo Secure Boot, gli aggressori possono quindi utilizzare bootloader UEFI modificati per ottenere accesso e controllo ... Leggi su ilfattoquotidiano

