Beautiful: Scopriamo chi è l'attore che interpreta Vinny, il pusher di Thomas (Di venerdì 31 luglio 2020) Scopriamo chi è Joe LoCicero l'attore membro del Cast di Beautiful, Protagonista delle Trame delle Puntate della Soap in onda su Canale 5, nel ruolo del Personaggio di Vincent "Vinny" Walker. Leggi su comingsoon

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy è felice di aver passato la notte con Liam e ...