Xiaomi cambia il vertice della sua divisione mobile (Di giovedì 30 luglio 2020) Lin Bin, uno dei co-fondatori di Xiaomi e presidente della divisione mobile, si è dimesso da questa carica. Ecco chi prenderà il suo posto L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

