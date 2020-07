Virginia Raffaele: «Io lo chiamo superpotere» (Di giovedì 30 luglio 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30-31 di «Vanity Fair», in edicola fino all’11 agosto. Leggi su vanityfair

f4llenal1en : Per 3 giorni ho camminato come Virginia Raffaele quando imita Belen - ciccio_co : La voce di Annamaria uguale a Francesca Pascale quando veniva imitata da Virginia Raffaele #TemptationIsland - Marco75338613 : Voglio Virginia Raffaele che imita Fiorella Mannoia nella sconfitta #techetechete - flawlharry : La Ministra Azzolina è la figlia segreta di Clarissa Marchese e Virginia Raffaele - CanesiCarlo : @Ingestibile79 Avrei giurato era Virginia Raffaele invece è lei...mi domando se non si rende conto che è presa per il culo da tutta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raffaele Virginia Raffaele: «Io lo chiamo superpotere» Vanity Fair Italia Virginia Raffaele: «Io lo chiamo superpotere»

Da bambina, al Luna Park, si ripeteva: «Questa non è la mia vita». Poi la gavetta militaresca. Ora che è una fuoriclasse della comicità, Virginia Raffaele riflette sul senso della risata. Perché è que ...

Fabio De Luigi: 7 curiosità sul comico di Aspirante vedovo e Mai Dire Grande Fratello

Il protagonista di Aspirante Vedovo Fabio De Luigi è uno dei comici più affermato del panorama italiano grazie a personaggi come l'ingegner Cane e gli altri che lo resero famosi fin dai tempi di Mai D ...

Da bambina, al Luna Park, si ripeteva: «Questa non è la mia vita». Poi la gavetta militaresca. Ora che è una fuoriclasse della comicità, Virginia Raffaele riflette sul senso della risata. Perché è que ...Il protagonista di Aspirante Vedovo Fabio De Luigi è uno dei comici più affermato del panorama italiano grazie a personaggi come l'ingegner Cane e gli altri che lo resero famosi fin dai tempi di Mai D ...