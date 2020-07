Turismo in Ue, moduli, test e quarantena: le regole per viaggiare quest’estate (Di giovedì 30 luglio 2020) La risalita della curva epidemiologica in Europa ha portato alcuni Paesi ad aggiungere nuove restrizioni in entrata per evitare di “importare” nuovi contagi. Per ora, l’Italia ha dichiarato l’obbligo di quarantena soltanto ai viaggiatori provenienti da Bulgaria e Romania, ma la situazione è sotto costante monitoraggio e potrebbe cambiare alla luce di nuovi focolai. “I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta”. Alcuni Paesi, come Gran Bretagna e Norvegia, hanno deciso di porre l’obbligo di quarantena a chi rientra dalla Spagna. Ma quali limitazioni o controlli potrebbero subire i turisti italiani ... Leggi su quifinanza

Con il turismo di massa praticamente annientato (Rodi ... Il travel-ban ha modificato sensibilmente la geografia degli arrivi e molti modelli di business sono diventati improvvisamente insostenibili.

La società di consulenza Iniziativa advisor e partner dell'operazione. Confermata la leadership sui temi della finanza innovativa e sui fondi comunitari Dopo aver sbaragliato un’agguerrita concorrenza ...

