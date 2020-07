Temptation Island, una foto di Anna e Andrea potrebbe aver compromesso le regole del programma (Di giovedì 30 luglio 2020) Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nell’appuntamento di oggi, scopriremo cosa accadrà tra Anna e Andrea, una delle coppie più discusse. I MOTIVI DELLA CRISI – I due hanno dieci anni di differenza e il problema principale sembrerebbe essere proprio questo. Anna vuole un … L'articolo Leggi su dailynews24

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - LoPsihologo : Dalla regia mi dicono che stasera sarà l'ultima puntata. È la vostra occasione per dirmi che è il vostro programma… - dreaminkoo : Comunque ho deciso di non vederlo stasera temptation island perché non mi piace vederli di notte, lo guardo domani - alexdbln : Penso che mi farò un cappuccino mentre guardo temptation island ?? se non vado in coma per il cappuccino o il bubble… - Ila__C : È TORNATA LA LUCE IN TEMPO PER TEMPTATION ISLAND -